Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu

19.04.2026 15:21
Marmaris'te görevli Teğmen Ümit Mete Erez, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay soruşturuluyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Teğmen Ümit Mete Erez (26), evinde başından beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan Ümit Mete Erez, bugün saat 10.00 sıralarında evinde arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen ve aslen Kocaelili olan 1 yıllık Teğmen Erez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erez'in beylik tabancası da yanında bulundu.

Teğmen Ümit Mete Erez'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Advertisement
