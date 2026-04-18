Bursa'da trafikte baltalı dehşet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da trafikte baltalı dehşet

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da trafikte baltalı dehşet
18.04.2026 10:07  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da trafikte baltalı dehşet
Haber Videosu

Bursa Yıldırım'da bir otobüs sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma, 65 yaşındaki şüphelinin balta ile tehdit etmesiyle büyüdü. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. 

ELİNE BALTA ALIP TEHDİTLER SAVURDU

Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yıldırım, Trafik, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafikte baltalı dehşet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı
Yeni araçların adresi belli oldu Listede 4 ilimiz öne çıkıyor Yeni araçların adresi belli oldu! Listede 4 ilimiz öne çıkıyor
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:45:59.
SON DAKİKA: Bursa'da trafikte baltalı dehşet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.