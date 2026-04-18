Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

18.04.2026 10:07
İran ile 20 Nisan Pazartesi günü masaya oturacak ABD yeni düşmanını buldu. Başkan Donald Trump, "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi. Öte yandan Trump önceki konuşmalarında sık sık Küba'ya müdahale edeceklerini ifade etmişti.

Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İRAN'LA ÇOĞU KONUDA MÜTABIK KALDIK"

İran gündemine ilişkin konuşan Trump, ablukanın sona ermesi için İran'la anlaşma sağlanması gerektiği görüşünü yineledi. Trump, İran'la görüşmeler bağlamında "çoğu konunun müzakere edildiğini ve bu konularda mutabık kalındığını" belirterek zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirileceğini savundu.

NATO'YA ELEŞTİRİ

Hürmüz Boğazı konusunda NATO'ya da eleştirilerde bulunan Trump, kendisini aradıklarını ve yardım teklif ettiklerini söyledi. Trump, "Onlara 2 ay önce yardımlarını kabul edeceğimi ancak artık istemediğimi söyledim. Çünkü onlara ihtiyacımız olduğunda hiçbir işe yaramadılar." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Lübnan'ı yeniden büyük yapacağız. Onlar uzun süredir kötü şartlarda yaşayan iyi insanlar. Umarım Hizbullah ile ilgili durum bir an önce düzelir."

Öte yandan Trump, söz konusu ateşkesin, İran'la yapılan görüşmelerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti.

"KÜBA İÇİN YENİ BİR ŞAFAK"

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu anımsatan Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

Trump, "Enerji kaynaklarımızı kısıtlamak ve kendimizi bizden nefret edenlerin insafına bırakmak yerine, kendi kaynaklarımızı devreye sokuyoruz." diye konuştu.

Bu sayede ABD'nin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha çok petrolü olduğunu savunarak yakın zamanda bu sayının iki katına çıkacağını söyledi.

KÜBA'YA SALDIRI HAZIRLIĞI BAŞLADI

ABD'de Başkan Donald Trump'ın işgal tehditlerini sık sık tekrarladığı, "Yakında düşecek" dediği Küba'ya saldırı hazırlıklarına başladı.

İran ile ateşkes müzakerelerini sürdüren ABD'nin yeni hedefi Küba'ya karşı saldırı hazırlıkları da sessizce sürüyor. Amerikan USA Today gazetesine konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Küba'ya saldırı hazırlıklarının başladığını aktardı. ABD'li ve Kübalı yetkililer ise görüşme çabalarının henüz sonuç vermediğini söyledi.

Trump, daha önce de Beyaz Saray'da gazetecilere "İran ile işimiz bittiğinde Küba'ya uğrayacağız" demişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin askeri bir saldırı başlatması halinde "ölümü göze alarak" karşılık vereceklerini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonla birlikte ABD'nin petrol ambargosunu daha da ağırlaştırdığı Küba'da enerji krizi de derinleşiyor. Ülkede ulusal elektrik şebekesi çöktü, 10 milyon kişi tamamen karanlıkta kaldı. Kriz, günlük hayatı da ağır şekilde etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
