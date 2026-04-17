Özgür Özel, Barselona\'da GPM Toplantısında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona şehrinde İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısının ilk gününde GPM liderler resepsiyonuna katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, resepsiyonda ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Özel, liderlerle birlikte aile fotoğrafına da katıldı.