Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD- İran anlaşmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

“İRAN'IN ‘ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU ÇIKARMAK İÇİN’ ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK”

Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" belirtti. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ABD'YE GETİRİLECEK

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi. İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.

İRAN: URANYUMUN ABD'YE VERİLMESİ HİÇBİR ZAMAN BİR ALTERNATİF OLMADI

Ancak İran cephesinden ise Trump’ın sözlerinin tam aksine açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye verilmesinin hiçbir zaman bir alternatif olmadığını dile getirdi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER BİZİM KONTROLÜMÜZDE”

Bekayi, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin de İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasına değinen Bekayi, “ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak” şeklinde konuştu.

NE OLDU?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırılarının ardından kapatılan Hürmüz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD’li ve İranlı müzakerecilerin bu hafta sonu bir araya gelmesini beklediğini ifade eden Trump, söz konusu muhtemel temaslarda savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmaya varılmasını öngördüğünü kaydetti. Trump, "İranlılar görüşmek, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.