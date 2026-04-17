Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak

17.04.2026 22:34
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile her konuda anlaştıklarını ve uranyumu iş birliğiyle ABD’ye taşıyacaklarını iddia etse de Tahran’dan jet yalanlama geldi. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, uranyumun teslim edilmesinin hiçbir zaman gündemde olmadığını belirterek Trump’ı yalanladı. Ayrıca Trump’ın "Hürmüz Boğazı tamamen açık" sözlerine de değinen Bekayi; geçişlerin ancak İran’ın belirlediği rota ve koordinasyon çerçevesinde mümkün olacağını vurgulayarak bölgedeki hakimiyet mesajını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD- İran anlaşmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

“İRAN'IN ‘ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU ÇIKARMAK İÇİN’ ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK”

Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" belirtti. Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ABD'YE GETİRİLECEK

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi. İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.

İRAN: URANYUMUN ABD'YE VERİLMESİ HİÇBİR ZAMAN BİR ALTERNATİF OLMADI

Ancak İran cephesinden ise Trump’ın sözlerinin tam aksine açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye verilmesinin hiçbir zaman bir alternatif olmadığını dile getirdi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER BİZİM KONTROLÜMÜZDE”

Bekayi, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin de İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasına değinen Bekayi, “ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak” şeklinde konuştu.

NE OLDU?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırılarının ardından kapatılan Hürmüz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD’li ve İranlı müzakerecilerin bu hafta sonu bir araya gelmesini beklediğini ifade eden Trump, söz konusu muhtemel temaslarda savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmaya varılmasını öngördüğünü kaydetti. Trump, "İranlılar görüşmek, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
