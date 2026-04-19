Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

19.04.2026 11:42
Kahramanmaraş’ta 1’i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, Şanlıurfa’da ise çok sayıda kişinin yaralandığı okul saldırılarının ardından paylaşılan silahlı video infial yarattı. Görüntülerde bir çocuğun "Boş gezmiyoruz artık dayı. Sıradaki eylem bizim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Türkiye, 14 Nisan’da Şanlıurfa Siverek’te bir lisede düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırının şokunu atlatamadan, yalnızca bir gün sonra Kahramanmaraş’tan gelen haberle sarsıldı.

MARAŞ'TA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen saldırıda, 14 yaşındaki bir öğrencinin çantasında taşıdığı 5 silahla iki sınıfa girerek ateş açtığı ortaya çıktı. Saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Olay sırasında öğrencilerin canlarını kurtarmak için camlardan atladığı, okulda büyük panik yaşandığı görüntüler infial yarattı.

"BOŞ GEZMİYORUZ ARTIK DAYI"

Bu gelişmelerin hemen ardından sosyal medyada yayılan bir video ise endişeyi daha da büyüttü. Görüntülerde bir çocuğun elinde silahla poz verdiği ve “Boş gezmiyoruz artık dayı. Sıradaki eylem bizim” ifadelerini kullandığı görüldü.

Uzmanlar, peş peşe gelen saldırıların ardından bu tür paylaşımların “taklit davranışı” riskini artırdığına dikkat çekiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

11:18
21. İstanbul Yarı Maratonu’nu kazananlar belli oldu Kenyalı ikizler zirvede
21. İstanbul Yarı Maratonu'nu kazananlar belli oldu! Kenyalı ikizler zirvede
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
