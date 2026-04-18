Alparslan Hoca gidince katliam geldi

18.04.2026 07:51
Kahramanmaraş’ta okul katliamını gerçekleştiren caninin her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce görevden alındığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin can verdiği Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırı, ihmal iddialarını ve saldırgan öğrenciye dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

TAYİNİ ÇIKAN MÜDÜR YARDIMCISI ADIM ADIM TEKİP EDİYORMUŞ

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilinen psikolojik problemleri olduğunu belirterek, bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın öğrenciyi sıkı takipte tuttuğunu söyledi. Çevik “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.

BEDENİNİ JİLETLEMİŞ, KAPATMIŞLAR

Bir veli saldırganın bir ay önce kendisini jiletlediğini ancak emniyet müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayı sicile işletmediğini öne sürdü. Bu arada İsa Aras Mersinli’nin, katliam planlarını aylar öncesinden dijital platformlarda paylaştığı ortaya çıktı.

KENDİSİNİ KADIN DİYE TANITMIŞ

Mersinli’nin Arjantinli bir arkadaşı, saldırganın Discord ve Reddit gibi mecralarda kendisini “kadın” olarak tanıttığını eş cinsel eğilimleri olduğunu ve sürekli “okul saldırısı yapacağım” dediğini söyledi.

Çevresindekilerin bu tehditleri “kara mizah” sanarak ciddiye almadığını belirten genç, Mersinli’nin kadın kıyafetleriyle canlı yayın yaptığını aktardı. Olayın ardından ilgili sunucu askıya alındı. Öte yandan caninin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli’nin de Instagram üzerinden çok sayıda müstehcen içerikli yetişkin hesabını takip ettiği belirlendi.

"DAKİKALARCA GÖZÜNÜ AYIRMADAN BAKARDI"

Saldırıda kuzeni Yusuf Tarık Gül’ü kaybeden 14 yaşındaki Ertuğrul Korkmaz, zanlının geçmişte İngilizcesi iyi olduğu için Erasmus ile Polonya’ya gittiğini aktardı.

Saldırganın çapraz sınıfında okuyan Korkmaz “Psikolojik sorunları vardı, donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta da okula gelmeyince oyun bağımlısı olduğunu öğrendik. 10-15 saat bilgisayar başındaymış. Öğretmenlere dakikalarca gözünü ayırmadan bakardı” dedi.

BİLGİSARAYINDAKİ NOTTA SALDIRININ İPUCUNU VERMİŞ

Öte yandan İsa Aras Mersinli’nin saldırıdan günler önce yazdığı not da ortaya çıktı. İngilizce metindeki ifadeler saldırıya giden sürece dair dikkat çeken ipuçları verdi. Notta, "Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Ailem benden nefret ediyor ve korkuyor. Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. " ifadeleri yer aldı.

