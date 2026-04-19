Trump\'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

19.04.2026 07:12
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’i “ABD’nin büyük bir müttefiki” olarak nitelendirip “Cesur, atılgan, sadık ve zekiler… azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir” dedi. Bu sözler, kısa süre önce “İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacak, ABD yasakladı. Yeter artık” çıkışıyla Netanyahu’nun sert tepkisini çekip Washington’dan izahat istenmesinin ardından geldi; mesajın zamanlaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail’i öven ifadeler kullandı. Trump, İsrail’i “ABD’nin büyük bir müttefiki” olarak tanımlarken, “Cesur, atılgan, sadık ve zekiler. Çatışma ve gerginlik anlarında azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir.” dedi.

Trump’ın bu açıklaması, Orta Doğu’da savaş ve ateşkes girişimlerinin iç içe geçtiği son gelişmelerin hemen ardından geldi.

GERİLİM TIRMANIYOR: ATEŞKES KIRILGAN, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Son günlerde ABD, İran ve İsrail arasında yürütülen diplomasi trafiği dikkat çekerken, sahadaki durumun son derece kırılgan olduğu görülüyor. Trump’ın öncülüğünde ilan edilen İsrail-Lübnan hattındaki 10 günlük ateşkes yürürlüğe girse de, taraflar birbirini ihlalle suçluyor.

İsrail’in ateşkes sonrasında da sınırlı saldırılar gerçekleştirdiği, Lübnan ordusunun ise bu durumu “ihlâl” olarak değerlendirdiği bildiriliyor.

Öte yandan Hizbullah ile çatışmaların tamamen sona ermediği ve bölgede tansiyonun yüksek seyrettiği ifade ediliyor.

TRUMP–NETANYAHU HATTI GERİLDİ

Trump’ın kısa süre önce İsrail’e yönelik daha sert bir dil kullanması dikkat çekmişti. ABD Başkanı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, bu yönde baskı kurduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamalar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cephesinde rahatsızlık yaratırken, Tel Aviv yönetimi Washington’dan izahat talep etti. Ayrıca Netanyahu’nun daha önce Trump’a, İran’la ateşkes konusunda acele edilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu da dış basına yansıdı.

İsrail tarafı, İran’la yapılan ateşkesi desteklese de Lübnan’daki operasyonların süreceğini açıkça dile getirdi.

İRAN CEPHESİ VE KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan ABD ile İran arasındaki kriz de tırmanıyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim küresel enerji piyasalarını etkilerken, İran’ın bölgeyi yeniden kapatma tehdidi uluslararası endişeyi artırdı.

İran yönetimi, İsrail’e yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verirken, bölgede 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Diplomatik girişimlere rağmen taraflar arasında güven sorunu sürerken, ABD’nin öncülüğünde yürütülen müzakerelerin henüz kalıcı bir çözüme ulaşamadığı belirtiliyor.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu gelişmelerin ortasında gelen Trump’ın İsrail’e yönelik övgü dolu açıklaması, önceki sert çıkışlarıyla birlikte değerlendirildiğinde “politika değişikliği mi?” sorularını gündeme getirdi.

Uzmanlara göre Trump’ın bir yandan İsrail’i dizginlemeye çalışırken diğer yandan güçlü müttefik vurgusu yapması, bölgedeki hassas dengeyi koruma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

23:26
23:14
23:08
22:59
22:34
22:21
22:16
21:58
21:03
20:25
19:46
