Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia - Son Dakika
19.04.2026 21:52
Galatasaray karşılaşmasında alınan mağlubiyette Gençlerbirliği tribünlerinden 'Volkan istifa' tezahüratları yükselmişti. Gençlerbirliği yönetimi, ligde oynanacak Kocaelispor maçında Volkan Demirel'e son bir şans verecek. Yönetimin, galibiyet alınamaması halinde Volkan Demirel'i görevden alacağı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nin başında Galatasaray’a karşı zorlu bir sınava çıkan Volkan Demirel için karşılaşma sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Geride bıraktığımız gün oynanan zorlu karşılaşmada skor Galatasaray lehine açılmasıyla birlikte tribünlerden "Volkan istifa" tezahüratları yükselmişti. 

YÖNETİM VOLKAN DEMİREL'İ GÖREVDEN ALACAK

Galatasaray karşısında alınan sonuç ve sergilenen futbolun ardından Gençlerbirliği yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Başkent ekibi yöneticilerinin, Volkan Demirel'e son bir şans vereceği, Kocaelispor karşılaşmasında da galibiyet alınamaması durumunda yolların ayrılacağı öne sürüldü. 

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Volkan Demirel, maç sonu açıklamalarında Galatasaray’ın kendi sıkletlerinde bir rakip olmadığını ifade ederek, odaklarının kendi seviyelerindeki rakiplerle oynayacakları maçlar olduğunu söylemişti.

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen git de mahallende kendi sıkletlerinle az ötede oyna süperligi rahat bırak. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
