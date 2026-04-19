ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü
ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü

19.04.2026 19:52
ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde silahlı saldırı yaşandı.

ABD’nin Louisiana eyaleti, son yılların en kan dondurucu saldırılarından birine sahne oldu. Shreveport kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aralarında henüz bir yaşında bebeğin de bulunduğu 8 çocuk yaşamını yitirdi.

HEDEFTE SAVUNMASIZ ÇOCUKLAR VARDI

Kanlı olay, sabah saat 06.00 sularında polise ulaşan "aile içi tartışma" ihbarıyla başladı. Shreveport Polis Departmanı ekipleri belirtilen adrese ulaştıklarında, dehşetin boyutunun tek bir evle sınırlı kalmadığını gördü. Saldırganın, Üç ev sokak üzerindeki dördüncü bir nokta dahil olmak üzere geniş bir alanda ateş açtığı tespit edildi.

Polis Sözcüsü Christopher Bordelon tarafından yapılan basın açıklamasında, katliamın bilançosu paylaşıldı. Toplam 10 kişinin kurşunların hedefi olduğu saldırıda, 8 çocuk olay yerinde can verdi. Hayatını kaybeden kurbanların en küçüğünün 1, en büyüğünün ise 14 yaşında olduğu açıklandı. Polis yetkilileri, katilin bazı çocuklarla akrabalık bağı bulunduğunu doğrularken, saldırının nedenine dair araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Katliamın ardından bölgeden kaçan saldırgan, yakınlarda bir aracı gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı sıcak takip, silahlı çatışmaya dönüştü. Kaçmaya çalışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet birimleri, saldırganın tüm adreslerde tek başına hareket ettiğine inandıklarını açıkladı. Henüz kimliği resmen açıklanmayan saldırganın ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları ile olayın arka planına yönelik geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Advertisement
