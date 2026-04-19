Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

19.04.2026 18:25
Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat talep eden ve daha da ileri giderek "Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlenmek istediğini" ilan eden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, bu sefer Türk şirketini kafaya taktı. Aynı zamanda babası da olan Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’ye seslenen General Kainerugaba "Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var" dedi.

Son dönemin en tartışmalı figürlerinden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı. Aynı zamanda Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin de oğlu olan General Kainerugaba, Türk şirketlerinin üstlendiği dev demiryolu projesini iptal ettirme çağrısında bulundu.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALIP GERİ ADIM ATMIŞTI

Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik ilk "sıra dışı" çıkışları bunlar değil. General, daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat talep etmiş ve daha da ileri giderek "Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlenmek istediğini" sosyal medya üzerinden ilan etmişti. Bu paylaşımlar Türk kamuoyunda büyük tepki toplamış, Kainerugaba gelen baskılar üzerine bazı paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştı.

General Muhoozi Kainerugaba

“TÜRKLER YERİNE ÇİNLİLERE VERELİM”

Son olarak Doğu Afrika’nın en hayati ticaret damarlarından biri olan Hızlı Tren (SGR) projesine göz diken Kainerugaba, projeyi üstlenen Türk inşaat firmasını açıkça hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden babası Museveni’ye ("Mzee") seslenen General, şu ifadeleri kullandı: "Mzee ile konuşacağım, SGR için Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var"

UGANDALI BAKAN ANTALYA'DA TÜRKİYE İLE DİPLOMASİ PEŞİNDE

Krizin en dikkat çekici yanı ise zamanlaması oldu. General bu tehditleri savururken, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo ikili ilişkileri onarmak ve diplomatik köprüleri yeniden inşa etmek amacıyla Türkiye’de bulunuyordu. Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Türkiye’de temaslarda bulunan Bakan Odongo’nun çabaları, Kainerugaba’nın "sosyal medya diplomasisi" ile gölgelendi.

BÖLGESEL TEHDİTLER VE KESİLEN İLİŞKİLER

General Kainerugaba, geçmişte de bölgesel barışı tehdit eden açıklamalarıyla tanınıyor. "72 saatte Tahran’ı ele geçirme" iddiası ve Türkiye’ye yönelik "30 gün içinde diplomatik ilişkileri keseriz" tehdidi, Generalin dış politika anlayışının ne denli öngörülemez olduğunu gösteriyor. 

    Yorumlar (2)

  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Palyaço ya bak hiç kendine baktımı acaba 37 1 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    bu ayı ne diyor. 20 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
