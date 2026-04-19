İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

19.04.2026 11:18
Alex Matata ve Purity Gitonga, İstanbul Yarı Maratonu'nu birinci tamamladı. Ali Kaya Türkiye şampiyonu.

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Alex Matata, kadınlarda ise Purity Gitonga birinci oldu.

KENYALI İKİZLER ZİRVEDE

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan yarışı, geçen senenin de şampiyonu olan Kenyalı sporcu Alex Matata, 1 saat 1 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın saliselerle gerisinde kalan ikiz kardeşi Charles Matata, ikinci oldu. Charles Matata aynı zamanda kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Türk atlet Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik süresiyle üçüncülüğü elde etti.

KADINLARDA KENYALI ATLET BİRİNCİ OLDU

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik süresiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniyeyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1 saat 7 dakika 3 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

ERKEKLERDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU: ALİ KAYA

Yarı maratonu 1 saat 12 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Ali Kaya, Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Kaya'yı 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle Ramazan Baştuğ ve 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle Ömer Amaçtan takip etti.

KADINLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU: NURSENA ÇETO

Kadınlarda 1 saat 11 dakika 27 saniyeyle 10. olan Türk atlet Nursena Çeto, Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Çeto'yu 1 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Meliha Pınar Demirağ ve 1 saat 16 dakika 37 saniyeyle Yayla Kılıç takip etti. Nursena Çeto, derecesiyle kariyerinin en iyi süresine ulaştı.

Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı atlet Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı.

Erkeklerde yarışı 17. sırada tamamlayan Kazakistanlı sporcu Shadrack Kimutai Koech de 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.

21. İstanbul Yarı Maratonu'ndan kareler:

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem
Devlet Tiyatrosu’nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
02:09
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
23:26
Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
22:59
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
22:21
Adana’da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
