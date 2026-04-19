Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

19.04.2026 10:04
6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında genç kadının eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla, o dönem baş şüpheli olan Zeinal'in yurt dışından getirilip Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte kayıtsız bir şekilde 3 ay boyunca konakladığını iddia etti. Zeinal'in Antalya'da otelde olduğu sırada Tunceli'de Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyordu.

Tunceli'de 2020'de kaybolan ve 6 yıl boyunca kendisinden herhangi bir şekilde haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yıllar sonra raftan indirilen dosyasına giren yeni deliller ışığında olay sıradan bir kayıp vakasından çıkıp cinayet dosyası zeminine oturdu. 

"VALİ ZEİNAL ABAKAROV'U ANTALYA'DA SAKLADI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, ifadesinde dikkat çeken hususlardan bahsetti. Yücer; delilleri kararttığı iddia edilen, şu an soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem baş şüpheli konumunda olan ve yurt dışında bulunan Zeinal Abakarov'u Türkiye'ye getirip 3 ay kayıtsız bir şekilde otelde konaklattığını öne sürdü. Zeinal Abakarov'un iddia edildiği üzere Antalya'da otelde kaldığı sürede Tunceli'de Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyordu. 

"TALİMATI VALİ VERDİ, OTELE EMNİYET MÜDÜRÜ YERLEŞTİRDİ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in, Engin Yücer'in ifadesinden aktardığı bilgilere göre; Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü, Zeinal ile Gülistan arasında tartışma çıkıyor, Zeinal'in aracı çamura saplanıyor ve polis çağırıyorlar. Polisler de Zeinal'in eski polis olan üvey babasını çağırıyor. Bu olaydan sonra Gülistan kayboluyor. Gülistan'ın kaybolmasından sonra iddiaya göre; Zeinal'in anne ve babası "başı belaya girebilir" düşüncesiyle oğullarını yurt dışına gönderiyor. Engin Yücer'in iddiasına göre; Zeinal, eski vali Tuncay Sonel tarafından yurt dışından Türkiye'ye getiriliyor. Sonel; Zeinal'i, üvey babası Engin Yücer'i ve annesi Cemile Yücer'i Antalya'da 5 yıldızlı lüks bir otele kayıt dışı bir şekilde yerleştirdiği ve ailenin bu otelde 3 ay boyunca konakladığı öne sürülüyor. Üvey baba Yücer, valinin talimatıyla kendilerini otele yerleştiren kişinin de Antalya Emniyet Müdürü olduğunu öne sürüyor. 

ESKİ VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifade işlemleri devam ediyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", Erdoğan Elaldı "kasten öldürme", Ferhat Güven "yağma", Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme", Gökhan Ertok ise "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi" ve "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ESKİ VALİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturmanın ikinci dalgasında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü'ndeki; Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyasında tutanaklarda adı olan, aramalara katılan veya talimatı olan tüm görevlilerin, Başsavcımız Ebru Hanım dönemi hariç, tamamı Tuncay Sonel soruşturmasına tanık sıfatıyla dahil edilmesi tarafımızca istenecektir. Bu talep ile failin fiilinin belirlenmesine katkı sağlanmasını amaçlanacak olup sonuca göre bu kişilerin hukuki durumları tarafımızca değerlendirilecektir" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel'in işlemleri Erzurum'da sürdürülüyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLANAN İSİMLER:

1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan’ın sevgilisi)-TUTUKLANDI

2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)-TUTUKLANDI

3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal’ın annesi)-TUTUKLANDI

4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)-ADLİ KONTROL

5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)- TUTUKLANDI

6-Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)-TUTUKLANDI

7. Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, eski vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)-TUTUKLANDI

8-Şükrü EROĞLU: İZMİR (Eski vali Tuncay Sonel’in Koruması)-TUTUKLANDI

9-Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL

10-Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL

11-Celal ALTAŞ: TUNCELİ (ABD’de bulunan Umut Altaş’ın babası)-TUTUKLANDI

12-Nurşen ARIKAN: TUNCELİ (Umut Altaş’ın annesi)-TUTUKLANDI

13-Ferhat GÜVEN: BURSA (Eski vali ile bağlantılı kişi)-TUTUKLANDI

