Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun - Son Dakika
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Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun
03.06.2026 09:29
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, savunma hattını güçlendirmek için Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı. Sarı-lacivertliler, Ake'nin yanı sıra Malang Sarr ve Calvin Bassey gibi alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarında savunma hattına yöneldi. Milan Skriniar'ın yanına sol ayaklı bir stoper takviyesi yapmak isteyen Yıldırım'ın listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Nathan Ake yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE HAMLESİ

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını sürdüren Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet hattı için Serhou Guirassy ve Vedat Muriç konusunda temaslarını sürdüren Yıldırım, savunma bölgesi için de düğmeye bastı. Tecrübeli futbol adamı, Milan Skriniar'ın yanında görev yapabilecek sol ayaklı bir stoper transfer etmeyi hedefliyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE NATHAN AKE VAR

Oğuz Çetin'in liderliğindeki transfer ekibi, Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake'yi bir numaralı hedef olarak belirledi. Yıldırım'ın kurmayları, 31 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca Ake'ye Fenerbahçe'nin ilgisi aktarılırken, Manchester City yönetimiyle de temasların başladığı öğrenildi.

MANCHESTER CITY'DE YENİ DÖNEM

İngiliz devinde Pep Guardiola sonrası yeni bir yapılanma sürecinin başlaması bekleniyor. Takımın başına Enzo Maresca'nın geçeceği öne sürülürken, kadroda önemli değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu süreçte Nathan Ake'nin de ayrılması muhtemel isimler arasında gösterildiği ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun

ALTERNATİF İSİMLER DE HAZIR

Aziz Yıldırım'ın ekibi, Nathan Ake transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Sadettin Saran'ın da gündemine aldığı Malang Sarr, adaylar arasında yer alıyor. Lens formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki savunmacının Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BASSEY İÇİN DE TEMAS KURULDU

Savunma hattı için değerlendirilen bir diğer isim ise Fulham'da forma giyen Calvin Bassey oldu. Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde Nijeryalı savunmacı ve kulübüyle ilk temasları kurduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun - Son Dakika

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