Öğretmen adayları dikkat! Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı ertelendi, işte yeni tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar günü yapılacağını açıkladı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın tarihine ilişkin değişikliği duyurdu.

Ersoy, açıklamasında, "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları, Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Böylece, 12 Temmuz'da yapılacak 2026-MEB AGS kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumları iki hafta ertelenerek, 26 Temmuz Pazar gününe alındı.