Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Diziye konuk olan iki milli güreşçi Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, senaryo gereği omuz attıkları yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kale kapısını yerinden söktü. Beklenmedik şekilde kırılan kapı nedeniyle yapım ekibi çekim planında değişikliğe giderken, bu hafta yayınlanacak bölümdeki sahne yeniden kurgulandı.

1 TONLUK KALE KAPISI DAYANAMADI

Dizinin çekimleri sırasında fetih sahnesi için hazırlanan kale kapısına koçbaşıyla yüklenen Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, kapının beklenmedik şekilde yerinden çıkmasına neden oldu. Güçlü darbenin ardından dev kapı üzerlerine doğru devrilirken, sette kısa süreli panik yaşandı.

"KURGU DEĞİLDİ, GERÇEKTİ"

Yaşanan olayı anlatan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kapının kırılmasının tamamen gerçek olduğunu belirterek, "Biz tabii Rıza'yla beraber milli sporcularız. Bizde tabii kuvvet, güç yerinde Allah'a şükür. Biz kapıya yüklendiğimizde kapı kırıldı yani. Tabii kurgu değildi o, gerçekti." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİK"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise çekim sırasında yaşadıkları heyecanın etkisine dikkat çekerek, "Biz kapıyı koçbaşıyla vurup açacaktık. O hırsla, o heyecanla herhalde biraz fazla yüklendik. Kapı bir anda yerinden çıktı, üzerimize doğru yıkıldı." dedi.

SAHNE YENİDEN KURGULANDI

Kale kapısının zarar görmesi nedeniyle yapım ekibi çekim planında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Yapılan düzenlemenin ardından ilgili sahnenin yeniden kurgulandığı ve bu hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak bölümde farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.