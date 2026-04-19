Bulgaristan seçimi için Avcılar’da sandık başına gittiler - Son Dakika
19.04.2026 09:49
BULGARİSTAN’da son 5 yıl içinde yapılacak 8’inci seçim için oy verme işlemi başladı. İstanbul’da ikisi konsoloslukta olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede kurulan sandıklarda Bulgaristan vatandaşları oy kullanıyor.

Bulgaristan’da koalisyon hükümetinin istifasının ardından alınan erken seçim kararıyla ülke yeniden sandık başına gitti. Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümetin dağılması sonrası Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kararıyla gerçekleştirilen seçim, son 5 yıl içinde yapılan 8’inci seçim oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE 27 SANDIK KURULDU

Toplam 14 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, yurt dışında en fazla Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de de oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 27 sandık kuruldu.

İSTANBUL’DA YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul’da ikisi Bulgaristan Konsolosluğu’nda olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek.

Avcılar’daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, kayıt ve kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Seçim

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
