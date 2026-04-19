Bulgaristan seçimi için Avcılar’da sandık başına gittiler

Bulgaristan’da koalisyon hükümetinin istifasının ardından alınan erken seçim kararıyla ülke yeniden sandık başına gitti. Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümetin dağılması sonrası Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kararıyla gerçekleştirilen seçim, son 5 yıl içinde yapılan 8’inci seçim oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE 27 SANDIK KURULDU

Toplam 14 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, yurt dışında en fazla Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de de oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 27 sandık kuruldu.

İSTANBUL’DA YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul’da ikisi Bulgaristan Konsolosluğu’nda olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek.

Avcılar’daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, kayıt ve kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.