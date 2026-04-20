Ankara'da yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştıran 9 eğlence mekanına operasyon: 29 gözaltı

20.04.2026 07:59
Ankara'da yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran 9 eğlence mekanında 29 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların insan ticareti mağduru olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik ihbarlara hakkında soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Ahlak Büro, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Rusya Ukrayna Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı tespit edildi. Yabancı kadınlar servislerle eğlence mekanına getirilip götürüldüğü öğrenildi.

Garson, temizlikçi gibi çalışma izni alınan kadınlara mekanlarda konsomatrislik yaptırıldığı tespit edildi. Yabancı kadınların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak ve yanıltarak çalıştırılarak "İnsan Ticareti" yapıldı. Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi, deşifreler yapıldı. Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uyguladıkları ifadelere yansıdı. Araştırmaların ardından yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli gece operasyonuyla gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı "Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
500 milyonluk dev zehir baskını Bakan Gürlek’ten ses getirecek mesaj 500 milyonluk dev zehir baskını! Bakan Gürlek'ten ses getirecek mesaj
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine insansız hava aracı saldırısı düzenlendi
08:07
ABD ayakta 7’si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
06:26
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
23:31
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
