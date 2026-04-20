ABD ayakta! 7\'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde bir kişi, üç ayrı evde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 çocuğu öldürdü. Hayatını kaybeden çocukların 7’sinin saldırganın kendi çocukları olduğu bildirildi. Olay, Ocak 2024’ten bu yana ülkedeki en ölümcül toplu saldırı olarak kayıtlara geçti.

KURBANLAR 3 İLE 11 YAŞ ARASINDA

Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3 ile 11 yaşları arasında 3 erkek ve 5 kız çocuğu olduğunu açıkladı. Ölen çocukların 7’sinin kardeş, birinin ise kuzen olduğu belirtildi. Bir çocuk ise çatıdan atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandı; vücudunda kırıklar oluştu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

“AİLE İÇİ BİR SALDIRI”

Polis, saldırganın 31 yaşındaki Shamar Elkins olduğunu ve olayın “aile içi” nitelik taşıdığını açıkladı. Saldırganın önce eşini ağır yaraladığı, ardından başka bir eve giderek çocuklara ateş açtığı bildirildi. Saldırıda iki yetişkin kadının da vurulduğu, birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

KAÇARKEN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından bir aracı gasp ederek kaçan Elkins, polis takibi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma Louisiana Eyalet Polisi tarafından yürütülüyor.

ÜÇ EVDE KANLI SALDIRI

Polis ekipleri sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine bölgeye ulaştı. Üç farklı evde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, olay yerini “dehşet verici” olarak tanımladı. Görgü tanıkları, bazı çocukların arka kapıdan kaçmaya çalıştığını aktardı.

ŞEHİRDE BÜYÜK YAS

Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux, yaşananları “kentin tarihindeki en kötü olaylardan biri” olarak nitelendirirken, “Bu olay hepimizi derinden sarstı” dedi. Yetkililer, olayın toplum üzerinde uzun süreli etkiler bırakacağını vurguladı.