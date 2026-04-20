ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

ABD ayakta! 7\'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
20.04.2026 08:07
ABD ayakta! 7\'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
ABD’nin Louisiana eyaletinde bir kişi, 8 çocuğu üç ayrı evde silahla öldürdü. 3 ile 11 yaş arasındaki çocukların 7’sinin saldırganın çocukları olduğu belirlendi. Saldırganın önce eşini vurduğu, ardından çocuklara ateş açtığı açıklandı. Kaçarken polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırgan, 2024’ten bu yana ülkedeki en ölümcül toplu saldırılardan birine imza attı.

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde bir kişi, üç ayrı evde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 çocuğu öldürdü. Hayatını kaybeden çocukların 7’sinin saldırganın kendi çocukları olduğu bildirildi. Olay, Ocak 2024’ten bu yana ülkedeki en ölümcül toplu saldırı olarak kayıtlara geçti.

KURBANLAR 3 İLE 11 YAŞ ARASINDA

Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3 ile 11 yaşları arasında 3 erkek ve 5 kız çocuğu olduğunu açıkladı. Ölen çocukların 7’sinin kardeş, birinin ise kuzen olduğu belirtildi. Bir çocuk ise çatıdan atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandı; vücudunda kırıklar oluştu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

“AİLE İÇİ BİR SALDIRI”

Polis, saldırganın 31 yaşındaki Shamar Elkins olduğunu ve olayın “aile içi” nitelik taşıdığını açıkladı. Saldırganın önce eşini ağır yaraladığı, ardından başka bir eve giderek çocuklara ateş açtığı bildirildi. Saldırıda iki yetişkin kadının da vurulduğu, birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

KAÇARKEN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından bir aracı gasp ederek kaçan Elkins, polis takibi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma Louisiana Eyalet Polisi tarafından yürütülüyor.

ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

ÜÇ EVDE KANLI SALDIRI

Polis ekipleri sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine bölgeye ulaştı. Üç farklı evde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, olay yerini “dehşet verici” olarak tanımladı. Görgü tanıkları, bazı çocukların arka kapıdan kaçmaya çalıştığını aktardı.

ŞEHİRDE BÜYÜK YAS

Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux, yaşananları “kentin tarihindeki en kötü olaylardan biri” olarak nitelendirirken, “Bu olay hepimizi derinden sarstı” dedi. Yetkililer, olayın toplum üzerinde uzun süreli etkiler bırakacağını vurguladı.

Son Dakika ABD ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD ayakta! 7'si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
