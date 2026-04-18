Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

18.04.2026 07:31
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere açtığını duyururken yaptığı paylaşımda uluslararası kullanımda yer alan “Hürmüz Boğazı” yerine “İran Boğazı” ifadesini kullandı. Trump’ın bu tercihi diplomatik ve jeopolitik açıdan yeni bir tartışma başlatırken, açıklama, "ABD başkanı yenilgiyi kabul etti" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açma kararını sosyal medya hesabından büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak Trump'ın mesajında kullandığı bir kelime, uluslararası arenada deprem etkisi yarattı. 

Savaşı başlatırken ve kriz boyunca uluslararası adı olan "Hürmüz Boğazı"nı (Strait of Hormuz) kullanan Trump'ın, İran'a teşekkür ederken buraya "İran Boğazı" demesi, Washington'ın Tahran karşısında jeopolitik olarak havlu attığının ve savaşı kaybettiğinin en büyük delili olarak yorumlandı. 

"İRAN BOĞAZI TAMAMEN AÇIK, TEŞEKKÜRLER!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açıldığını duyurmasının hemen ardından Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj paylaştı. 

Trump, tamamen büyük harflerle yazdığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

 "İRAN YAKIN ZAMANDA İRAN BOĞAZI'NIN TAMAMEN AÇIK OLDUĞUNU VE TAM GEÇİŞE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI. TEŞEKKÜRLER! - Başkan Donald J. Trump" 

HÜRMÜZ GİTTİ, 'İRAN BOĞAZI' GELDİ

Trump'ın, dünya ticaretinin şahdamarı olan ve uluslararası sularda yer alan bu stratejik geçitten bahsederken "Hürmüz Boğazı" (Strait of Hormuz) yerine "İran Boğazı" ifadesini kullanması basit bir dil sürçmesi olarak görülmüyor. 

Uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu uzmanlarına göre bu terminoloji değişikliği, muazzam bir jeopolitik taviz anlamına geliyor. Savaştan önce ve savaş sırasında bölgeyi "Hürmüz" olarak adlandıran ABD'nin, artan küresel enerji krizi, enflasyon baskısı ve 20 milyar dolarlık gizli pazarlıkların ardından burayı "İran Boğazı" olarak tanımlaması, bölgedeki İran egemenliğinin (ve boğazı kapatma/açma inisiyatifinin) ABD'nin en üst makamınca resmen tanınması ve meşrulaştırılması demek.

