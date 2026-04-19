Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

19.04.2026 09:13
Güney Kore, Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde Doğu Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Sinpo bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 140 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. ABD ile birlikte gelişmeleri yakından izleyen Seul yönetimi, olası provokasyonlara karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu. Kuzey Kore ise test edilen füzenin yüksek yıkım gücüne sahip olduğunu iddia etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin yerel saatle 06.10 sularında Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, füzelerin Kuzey Kore’nin Sinpo bölgesinden ateşlendiği ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiği belirtildi.

ABD İLE YAKIN TAKİP

JCS, Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlediğini açıkladı. Açıklamada, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğu vurgulandı.

Fırlatmaya ilişkin hareketliliğin Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri tarafından izlendiği, elde edilen bilgilerin Japonya ile de paylaşıldığı ifade edildi.

“YÜKSEK YOĞUNLUKLU GÜÇ” VURGUSU

Kuzey Kore devlet medyası ise test edilen füzenin misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füze olduğunu ileri sürdü. Haberde, bu sistemin menzilindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle “küle çevirebileceği” iddia edildi.

Kaynak: AA

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
07:12
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
