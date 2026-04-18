Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

18.04.2026 08:04
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve yardımcılarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ndeki ihale, imar ve iskân işlemlerinde "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarının işlendiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. 

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17 Nisan tarihinde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı. Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERDEN BAZILARI SAĞLIK KONTROLÜNÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan gözaltına alınan 18 kişiden Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kayınbiraderi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soruşturmanın detaylandırılarak sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İHA

Operasyon, Güncel, Gündem, Son Dakika

