Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

19.04.2026 13:37
Wall Street Journal, Trump’ın İran savaşı sırasındaki çarpıcı ruh halini yazdı. Gece yarısı gelen jet kazası haberiyle sarsılan Trump’ın, İran’ı masaya çekmek için “dengesiz görünme” stratejisi izlediği aktarıldı. Drone tehditleri nedeniyle malikanesinde termal kameralardan saklanmak için özel önlemler aldığı, savaşın ortasında kendisine “Onur Madalyası” vermeyi bile düşündüğü öne sürüldü.

The Wall Street Journal’ın Josh Dawsey ve Annie Linskey imzalı analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yansıyan agresif söylemlerinin arkasında, 1979 İran Rehine Krizi’nin Jimmy Carter’a seçim kaybettirmesine dair derin bir endişe bulunuyor.

GECE 02.00’DE GELEN HABER KRİTİK DÖNÜM NOKTASI OLDU

Cuma günü İran’da bir Amerikan jetinin düşürülmesi ve iki pilotun kaybolması Beyaz Saray’da alarm durumuna yol açtı. Trump’ın saatler boyunca danışmanlarına sert tepki gösterdiği, Avrupa ülkelerinin desteğini alamamaktan ve yükselen benzin fiyatlarından şikayet ettiği aktarıldı.

İlk pilotun kısa sürede kurtarıldığı, ikinci pilotun ise Cumartesi gecesi bulunduğu bilgisi Trump’a ulaştı. Bu gelişmenin ardından Trump gece 02.00 civarında dinlenmeye çekildi.

Ancak ertesi sabah farklı bir ton benimsedi. Paskalya günü yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Trump’ın mesajının tonu ve dini referanslar içermesi dikkat çekti. WSJ’ye göre Trump, “öngörülemez görünerek İran’ı masaya çekme” stratejisini uyguladı.

21 SAATLİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Analize göre bu yaklaşım sonuç verdi ve İran müzakere masasına oturdu. Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler 21 saat sürdü.

İran’ın, Trump’ın sunduğu 10 maddelik savaş sonu çerçevesinin kabul edilmesi şartıyla görüşmelere katıldığı belirtildi. Ancak müzakerelerde ABD’nin ek talepleri ve sert söylemleri süreci zorlaştırdı ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

TRUMP’IN KARAR SÜRECİ VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

WSJ analizinde Trump’ın zaman zaman farklı konulara odaklandığı, Beyaz Saray’daki yeni balo salonu projesiyle yakından ilgilendiği ve kendisini bu projenin “genel müteahhidi” olarak gördüğü aktarıldı.

Ayrıca bir konuşmasında kendisine Onur Madalyası verilmesini düşündüğünü dile getirdiği, bu sözlerin ise daha sonra “şaka” olarak nitelendirildiği ifade edildi.

ATEŞKES İHTİMALİ GÜNDEMDE

Beyaz Saray kaynaklarına göre İran ile müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Ancak savaşın beklenenden uzun sürmesi yönetim içinde endişe yaratıyor.

Öte yandan güvenlik tehditleri nedeniyle Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde olağanüstü önlemler alındı. Bölgenin adeta askeri üs mantığıyla korunduğu, drone tehditlerine karşı özel tedbirlerin devreye sokulduğu belirtildi.

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
