Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler

19.04.2026 12:54
Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı Delikanlı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kadroya “Miran” karakteriyle dahil olan Fırat Tanış'ın diziden çıkarıldığı öğrenildi. Tanış hakkında çıkan şiddet iddialarına yönelik tepkilerin büyümesi üzerine kadrodan çıkarıldığı öne sürülen oyuncunun sahneleri henüz yayınlanmadan projeden çıkarıldı.

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, oyuncu kadrosunda yaşanan ani değişiklikle gündeme geldi. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı projeye sonradan dahil olan Fırat Tanış, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından diziden ayrıldı.

SAHNELERİ YAYINLANMADAN ÇIKARILDI

Dizinin üçüncü bölümünde “Sarp” karakterinin geçmişinden gelen düşmanı “Miran” rolüyle hikayeye katılması planlanan Tanış, sahneleri yayınlanmadan projeden çıkarıldı. Oyuncunun çekilen sahnelerinin de diziden tamamen kaldırıldığı öğrenildi.

ŞİDDET İDDİALARI TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci Birsel Altıntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Tanış hakkında geçmişte gündeme gelen şiddet iddiaları sosyal medyada yeniden tartışma yarattı. Tepkilerin büyümesi üzerine yapım ve yayın tarafının durumu değerlendirdiği, kanal yönetiminin “olumsuz algı oluşturabilecek isimlerle çalışmama” yönünde bir yaklaşım benimsediği öne sürüldü.

Fırat Tanış'ın aynı zamanda Delikanlı dizisinin yönetmeni Zeynep Günay ile aşk yaşaması da dikkat çekti. 

YAPIM ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Yapım şirketi OGM Pictures, ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, “Fırat Tanış ile proje kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler, mevcut planlama ve teknik koşullar çerçevesinde karşılıklı anlayışla sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Dizide “Miran” karakterinin geleceğine ilişkin ise henüz net bir karar açıklanmadı.

    Yorumlar (1)

  • Burak üstün Burak üstün:
    insanları geçmişiyle yargılamayın bu adam eskiden alkol bağımlısıymış ama tedavi görmğş ve düzelmiş çok eskiden yaptığı şeyler için yargılanmamalı insanlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
