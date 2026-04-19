Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

19.04.2026 13:16
Fransa telekom sektöründe dengeleri değiştirecek satış süreci gündemde. 25 milyon abonesi bulunan SFR’nin, yaklaşık 20 milyar euroluk teklif ile rakipleri Bouygues, Free ve Orange tarafından satın alınması bekleniyor. Anlaşma gerçekleşirse aboneler üç operatöre paylaştırılacak, uzmanlar ise rekabetin azalmasıyla fiyatların artabileceği uyarısında bulunuyor.

Fransa telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirecek büyük bir birleşme süreci başladı. Ülkenin önde gelen operatörlerinden SFR’nin, Bouygues Telecom, Free (Iliad) ve Orange tarafından satın alınması planlanıyor.

Yaklaşık 20,35 milyar euroluk teklif üzerinden yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde SFR’nin piyasadan çekilmesi ve 25 milyon abonenin rakip şirketler arasında dağıtılması bekleniyor.

ABONELER ÜÇ OPERATÖRE DAĞITILACAK

Planlara göre satışın gerçekleşmesi durumunda SFR abonelerinin yüzde 42’si Bouygues Telecom’a, yüzde 31’i Free’ye ve yüzde 27’si Orange’a devredilecek. Yetkililer, bu süreçte internet ve telefon hizmetlerinde kesinti yaşanmayacağını ve mevcut sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

Ancak operatör değişikliği sonrası sözleşme şartlarında yapılabilecek güncellemelerin, müşterilere cezasız iptal hakkı tanıyabileceği ifade edildi.

FİYAT ARTIŞI ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Artı33’ün haberine göre, sektör temsilcileri ve tüketiciler en çok rekabetin azalmasından endişe ediyor. SFR’nin çekilmesiyle operatör sayısının dörtten üçe düşmesi, fiyat rekabetinin zayıflamasına yol açabilir.

Uzmanlar, yıllardır süren agresif fiyat politikasının sona erebileceğini ve pazarın dev şirketler arasında paylaşılmasının orta vadede tarifelerde artışa neden olabileceğini belirtiyor.

Sürecin akıbetinin ve SFR abonelerinin geleceğinin, görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği 15 Mayıs’ta netleşmesi öngörülüyor.

Fransa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
