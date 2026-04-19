Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
19.04.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün kapanış töreni gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze Barış Planı ve İran-ABD ateşkesi başlıklarının ele alındığını açıkladı. Bakan Fidan, “Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan’la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 3 gün süren forumda küresel diplomasinin Antalya’da buluştuğunu belirterek, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını söyledi.

Forumda 52 oturum gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, “150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katılım sağlandı. Farklı görüşler aynı masadaydı. Mevcut krizleri ele aldık ve somut adımları değerlendirdik” dedi.

“DIŞARIDAN KURTARICI BEKLENMEMELİ”

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Dışarıdan kurtarıcı beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

GAZZE BARIŞ PLANI GÜNDEMDEYDİ

Gazze konusuna da değinen Fidan, 6 Müslüman ülkenin katıldığı toplantıda Gazze Barış Planı’nın ele alındığını belirterek, “Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla yapılan toplantılarda bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için somut adımların görüşüldüğünü aktaran Fidan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İRAN-ABD ATEŞKESİ İÇİN “İYİMSERİM” MESAJI

Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser olduğunu belirten Fidan, “Kimse ateşkes sonrası savaşın yeniden başlamasını istemiyor. İki haftalık sürede çözüm zor, ancak uzatma konusunda umutluyuz” dedi.

“İSRAİL’İN YAYILMACILIĞI KÜRESEL SORUN”

İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanan Fidan, “İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri iş birlikleri var. Bu durumu görmezden gelemeyiz” dedi.

Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının artık yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

LÜBNAN MESAJI

Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Sizde Azerbaycan la beraber petrol verip çelik çimento bölümün ihtiyaçlarini karsiliyorsunuz 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:48:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.