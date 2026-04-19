Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
19.04.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sahibi olduğu işletmelere yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden 254 adet cinsel içerikli görüntü ve gizli çekim videolar çıktı. Öte yandan Yalım'a ait olan 4 işletmede çalışan 13 personelin Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü tespit edildi. Belediye bütçesiyle beslenen şirket kadroları skandalı yeni bir boyuta taşıdı.

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tamamlanan adli bilişim incelemeleri, soruşturmanın seyrini değiştirecek şok detayları gün yüzüne çıkardı. Bilgisayarlardan çıkan müstehcen içerikler ve belediye bütçesiyle beslenen şahsi şirket kadroları, skandalı yeni bir boyuta taşıdı. 

İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım’a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti.

254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı:

Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No’lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.

Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No’lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

YALIM’IN 13 BELEDİYE PERSONELİYLE PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre; Özkan Yalım’a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi.

Bu şahısların maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım’ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın derinleşen safhasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan çıkacak görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştıracağı değerlendiriliyor.

Savcılık tarafından hazırlanan son raporlar; dosyanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığını, "Rüşvet" ve "Kamu Kurumlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlarının teknik delillerle desteklendiğini gösteriyor. Başkan Özkan Yalım ve ekibinin, belediye imkanlarını şahsi ticari imparatorluklarını finanse etmek için kullandığı iddiaları, yargı önünde hesap verilecek ana gündem maddesi haline geldi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında devam eden dijital çözümlemelerin ardından kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.

Uşak Belediyesi, Özkan Yalım, Operasyon, Belediye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.