Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

19.04.2026 13:22
Liberland Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin vatandaşlık için başvurduğunu açıkladı. İstanbul’da yaptığı görüşmelerde Türklerin yoğun ilgisine dikkat çeken Jedlicka, ülkenin yaklaşık 100 bin kişilik kapasitesi olduğunu belirtti. Ancak mevcut şartlar nedeniyle önceliğin e-oturum sistemine verildiği, fiziki yerleşim hazırlıklarının sürdüğü ifade edildi.

Sırbistan ile Hırvatistan arasında yer alan sahipsiz topraklarda kurulan Liberland Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul’da temaslarda bulunan Jedlicka, siyasetçi Gürsel Tekin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jedlicka, Türkiye’den gelen başvuruların yoğunluğuna dikkat çekti.

“HEYECANLI BİR TÜRK TOPLULUĞU VAR”

Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Jedlicka, “Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Liberland vatandaşı olmak için sürecin başlamasını isteyen oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız” dedi.

Başvuruların özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyan kişilerden geldiğini ifade eden Jedlicka, bu alandaki çalışmaların ilgiyi artırdığını söyledi.

100 BİN KİŞİLİK KAPASİTE VURGUSU

Başvuruların ne kadarının kabul edileceğine ilişkin soruya yanıt veren Jedlicka, mevcut koşullara dikkat çekti. Jedlicka, “Komşularımızla olan ilişkilerimiz nedeniyle bazı kısıtlamalar var. Ancak normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Liberland lideri, şu an için önceliğin “e-residency” yani elektronik oturum kimliklerinin dağıtılması olduğunu, fiziki yerleşim için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu
Kahramanmaraş’taki saldırının “failinin ölmediğine“ iddiasına yalanlama Kahramanmaraş'taki saldırının "failinin ölmediğine" iddiasına yalanlama

13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
