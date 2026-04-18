Kerem Aktürkoğlu\'ndan Ederson\'a büyük tepki! Sinirden kendini yere atmış

18.04.2026 09:14
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 90+8'de yenilen golde takım arkadaşı Ederson'a tepkileri dikkat çekti. Elleriyle Ederson'a ''Ne yapıyorsun?'' imasında hareketlerde bulunan Kerem, sinir ve üzüntüden kendini yere bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak altın değerinde 2 puan bıraktı. 

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KORUYAMADI 

Karşılaşmanın son anlarını üstün götüren sarı-lacivertliler, mücadelenin son saniyelerinde kalesinde gördüğü gole engel olamadı. 90+8. dakikada ağlarla buluşan top, saha içerisindeki futbolcular arasında kısa süreli bir gerginlik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

KEREM'DEN EDERSON'A TEPKİ

Maçın son anlarında yenilen golün ardından başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere birçok futbolcu, golde hatalı bir çıkış yapan Brezilyalı kaleci Ederson’a tepkisini gizleyemedi. Milli oyuncunun, tecrübeli eldivene dönerek elleriyle "Ne yapıyorsun?" şeklinde sitem dolu hareketler yapması kameralara anbean yansıdı.

SİNİRDEN YERE YIĞILDI

Çaykur Rizespor'un beraberlik golünün ardından büyük bir sinir ve çöküş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, golle birlikte adeta yere yığıldı. Deneyimli oyuncunun maç sonunda DA büyük üzüntü yaşadığı, takım arkadaşlarının kendisine teselli verdiği görüldü. 

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
00:51
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu
Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
