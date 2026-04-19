Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Haberin Videosunu İzleyin
19.04.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Malezya’nın Sabah eyaletinde su üzerine kurulu Kampung Bahagia kasabasında çıkan yangında yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi evsiz kaldı. 4 hektarlık alana yayılan yangın kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm kasabayı yok etti. Yetkililer can kaybı olmadığını açıklarken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Malezya’nın Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesinde bulunan yüzen kasabada çıkan yangın felakete neden oldu. İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili olan yangının kısa sürede büyüdüğünü açıkladı.

NEREDEYSE TÜM KASABA YANDI

Bölgede görevli polis yetkilisi George Abd Rakman, suyun üzerine kurulu kasabada bulunan yaklaşık 1200 evden 1000’e yakınının yangında tamamen yok olduğunu belirtti. Yangın nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi evsiz kaldı.

CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Malezya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu
Kahramanmaraş’taki saldırının “failinin ölmediğine“ iddiasına yalanlama Kahramanmaraş'taki saldırının "failinin ölmediğine" iddiasına yalanlama
Juventus’a Kenan Yıldız’dan beklenen haber geldi Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
19.04.2026 14:36:24.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.