Trump'tan İsrail'e Şok Açıklama
Trump'tan İsrail'e Şok Açıklama

18.04.2026 00:51
Trump, İsrail'in Lübnan'ı bombalamasını yasakladığını açıkladı, Netanyahu şoke oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı, ABD'nin bunu yapmalarını yasakladığına dair açıklamasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "şoke ettiği" ve bu konuda Beyaz Saray'dan açıklama istendiği ileri sürüldü.

Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadesini kullanmasına İsrail tepki gösterdi.

İsmini açıklamayan kaynaklardan biri, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti.

Haberde, Netanyahu ve ekibinin, Trump'ın Lübnan hakkındaki yorumlarını medyadan öğrendiği ve "hazırlıksız yakalandığı" değerlendirmesi yapıldı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak"

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslenmişti.

Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in, ateşkes devam etse bile "planlı, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman kendini savunma amacıyla" askeri harekat düzenleme hakkını saklı tutacağı belirtiliyordu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İsrail'e Şok Açıklama - Son Dakika

