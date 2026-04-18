İran, Hürmüz Boğazı\'nı yeniden kapattı

18.04.2026 11:30
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin “taahhütlerini ihlal etmesi ve ablukayı sürdürmesi” gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kontrol altına alındığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nı 1.5 ay sonra tamamen açan İran, ABD ablukasının sürdüğü gerekçesiyle Hürmüz'ü yeniden kapattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi. Bu karar sonrası ABD Başkanı Trump, önce İran'a teşekkür etti sonra İran'la anlaşana kadar Hürmüz'de ablukanın süreceğini söyledi. Trump'ın abluka inadı İran'a kararını değiştirtti ve Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kontrol altına alındığını duyurdu.

"ABD TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMADI"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

YENİ MÜZAKERE TARİHİ BELLİ OLDU

Hürmüz'deki abluka krizinden kısa süre önce ise; ABD ile İran arasındaki yeni müzakere tarihi belli oldu. İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmeler 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

TRUMP NE DEDİ?

Öte yandan; Trump dün yaptığı ilk açıklamada, "İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişlere tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler" ifadelerini kullandı. Sonrasında, "Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran'la yürüttüğümüz süreç, yüzde 100 tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir" dedi.

"LÜBNAN İLE İLGİLİ SÜREÇ AYRI"

Donald Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları ABD'nin de yardımıyla ya kaldırdığını ya da şu anda kaldırmakta olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı ile ilgili durumun İsrail-Lübnan anlaşmasıyla bağlantılı olmadığını vurgulayan Trump, Lübnan ile ilgili sürecin ayrıca yürütüldüğünü belirtti.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    habere bak.hizaya gel auahahah 3 1 Yanıtla
