Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu

18.04.2026 12:14
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilerle ilgili tartışmalar devam ederken NOW TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Yeraltı' dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ancak iddiaların aksine dizinin yeni bölüm fragmanı bazı sahneler çıkartılarak yeniden yayınlandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik eleştiriler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

KÜTAHYALI: YERALTI ARTIK YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisini hedef aldı. Kütahyalı, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından dizinin müdavimleri yayından kaldırılıp kaldırılmadığını sorgulamaya başladı. Tartışmalar devam ederken dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Fragmanda silahlı saldırı sahnesinin çıkarılarak yayınlanması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "eski fragman yeniden verilmiş", "Silahlı sahneleri kesmişler", "Silahlı saldırı sahnesi çıkarılıp yeniden yayınlamış" gibi yorumlar yapıldı.

