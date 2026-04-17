Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

17.04.2026 13:44  Güncelleme: 13:49
Manisa’da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Ramazan Küren hayatını kaybetti. Toprak altında kalan Küren’in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Olay sırasında yakınları sinir krizi geçirirken, yaşananlar büyük üzüntüye neden oldu.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Toprak altında kalan 55 yaşındaki Ramazan Küren’in cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kazı sırasında kenara yığılan toprağın kayması sonucu işçi Ramazan Küren göçük altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve jandarma sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal’ın da katıldığı kurtarma çalışmalarında ekipler yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Küren’in cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Ramazan Küren’in cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Küren’in ölümü, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:44:42.
