Asayiş artık berkemal değil! "Yeşilçam\'ın komiseri" hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Dündar Aydınlı hayatını kaybetti.

OĞLU DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Aydınlı’nın oğlu Atilla Aydınlı duyurdu. Oğul Aydınlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Dündar Aydınlı’yı kaybettik. Cenaze bilgileri belli olunca paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

ONLARCA YAPIMDA YER ALDI

Kariyeri boyunca onlarca yapımda yer alan Dündar Aydınlı, Yeşilçam’ın üretken yıllarında farklı türlerdeki filmlerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle “Çirkin Kral Affetmez”, “Çöl Kartalı”, “Umutsuzlar”, “Sahte Kabadayı” ve “Korkusuz Korkak” gibi kült filmlerde hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan Aydınlı, "Yeşilçam'ın komiseri" olarak biliniyordu.