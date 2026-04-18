Asayiş artık berkemal değil! "Yeşilçam\'ın komiseri" hayatını kaybetti

18.04.2026 00:25
Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Dündar Aydınlı, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oğlu Atilla Aydınlı, cenaze bilgilerinin netleşince paylaşılacağını belirtti.

OĞLU DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Aydınlı’nın oğlu Atilla Aydınlı duyurdu. Oğul Aydınlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Dündar Aydınlı’yı kaybettik. Cenaze bilgileri belli olunca paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Asayiş artık berkemal değil!

ONLARCA YAPIMDA YER ALDI

Kariyeri boyunca onlarca yapımda yer alan Dündar Aydınlı, Yeşilçam’ın üretken yıllarında farklı türlerdeki filmlerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle “Çirkin Kral Affetmez”, “Çöl Kartalı”, “Umutsuzlar”, “Sahte Kabadayı” ve “Korkusuz Korkak” gibi kült filmlerde hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan Aydınlı, "Yeşilçam'ın komiseri" olarak biliniyordu.

