Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ HAKEM PERFORMANSLARINI ÖZLEDİK"

Sözlerine eski hakem Halis Özkahya ile başlayan Okan Buruk, "Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik." dedi.

"KAZANDIĞIMIZA SEVİNMEDİM"

Mücadelenin hakem yönetimini sert bir biçimde eleştiren Okan Buruk, "Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar! Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim." ifadelerini kullandı.

"ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor." yorumunu yaptı.

"ALEYHİME ÇOK HATA VAR..."

Gelecek hafta oynanacak derbi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK MUTSUZUM..."

İsyanına devam eden Okan Buruk, "Bile bile hata, hata olmuyor. Hakemlere güvenelim, destek olalım ama konsantre olsun onlar da... Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var gelecek hafta. Dün Rizespor da şikayet etti hakemden. Zor dönem. Maçın kalitesini artırmaya çalışacağız. 4 puan farktan mutluyuz." şeklinde konuştu.

"OSIMHEN'İ HAZIRLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Okan Buruk son olarak, "İkinci yarıda daha çok pozisyona girmeliydik. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Böyle kazandık. 4 puan fark. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı. Hafta içi oynamayanları kullanacağız. İlkay ve Lemina hastaydı. Dün kısa çalıştılar bizle. Lemina'yı oyunun devamında kullandık. Sakatlıklara hastalıklara göre bir kadro yapacağız. 4 gün var, diğer maça da 4 gün var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Bu turu geçince son maç son hafta öncesinde. Oraya kadar da bir dinlenme şansımız var. Fenerbahçe maçı bu sezonun en önemli maçı, Fenerbahçe için de aynı şekilde. Herkesin konuşacağı bir maç. Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.