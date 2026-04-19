Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfade - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfade

19.04.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, Vali Sonel'in talimatlarıyla ilgili ifadelerde bulundu.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Eroğlu, bir ifadede, kendisinin "Vali Sonel'in kara kutusu olduğu" yönündeki iddiaya ilişkin, "Ben kimsenin kara kutusu değilim. Vali Tuncay Sonel'in sadece korumalığını yaptım" ifadesini verdi.

Şükrü Eroğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinde, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kapalı bir zarf içinde kendisine verildiğini ve Ankara'ya gönderildiğini anlattı. Eroğlu, "Vali Bey bizzat kendisi tarafından yarım A4 zarfı bana Ankara'ya gönderilmek maksadıyla verdi. 'Bunu Gökhan'a gönder' dedi. Sonrasında Vali Bey bana aynı gün 'zarf içerisinde kayıp kız Gülistan Doku'nun SIM kartı olduğunu' söyledi. Tüm bunlar valinin talimatı ile oluyordu" dedi.

SIM kartı gönderdiği süreçte zarfın içeriğinden habersiz olduğunu ifade eden Eroğlu, "Ben zarfın içerisinde SIM kart olduğunu ve ne olduğunu bilmiyordum. Zarfı otobüsten aldırıp Vali Bey'e 'Gökhan'ın gönderdiği dosya' diyerek teslim ettim" beyanını verdi.

Eroğlu, Gökhan Ertok'a gönderilen para transferlerine ilişkin de, "Vali bey ara sıra 'harçlık gönder' deyip ben kendi hesabımdan Gökhan'a para gönderiyordum, daha sonra vali beyden nakit olarak alıyordum" ifadelerini kullandı.

Kamera kayıtları ve delil iddiaları: "İlk kez duyuyorum"

Eroğlu, bir soru üzerine, "Gülistan Doku'yu tanımıyorum. Kayıp olduğu tarihten itibaren kendisini öğrendim" beyanını verdi.

Soruşturmadaki kritik başlıklardan biri olan kamera kayıtları ve olası delil karartma iddialarına ilişkin Eroğlu, bilgi sahibi olmadığını söyledi. Eroğlu, "Ben bu konuyu ilk kez duyuyorum. Bu konuyu bilmem mümkün değildir. Kamera kayıtlarının silinmesinden de bilgim yok. Bu konuyu bilmiyorum… Böyle bir durum varsa talimatı kimin verdiğini de bilmiyorum" dedi.

Gülistan Doku ile herhangi bir tanışıklığı veya iletişimi olmadığını belirten Eroğlu, telefon baz kayıtlarına göre olay günü Doku'nun en son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü civarında bulunduğu yönündeki tespitlere ilişkin ise, "Gittiysem tek gitmedim, ekipçe program gereği Vali Bey ile birlikte gitmişimdir. Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile birlikte değildim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir zaman birlikte bir yere gitmedim" diye konuştu.

"Vali Bey 'Gülistan değil' dedi"

Eroğlu, bir ihbar üzerine bulunan bir cesetle ilgili yaşananları da anlattı:  "Vali Bey cesedin yanına giderek, bizzat yüzüne bakarak 'Gülistan değil' dedi" ifadesini verdi.

İfadesinin sonunda Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin bilgisi olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Gülistan Doku'nun neden kaybolduğu hakkında bir bilgim yoktur." dedi.

Eroğlu'na, soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok'un ifadesinde, "Şükrü Eroğlu, Vali Tuncay Sonel'in kara kutusudur" dediği bildirilerek, "Ne demek istemiştir?" sorusu yöneltildi. Eroğlu buna, "Ben kimsenin kara kutusu değilim. Vali Tuncay Sonel'in sadece korumalığını yaptım. Gökhan Ertok sanırım Vali Bey'in talimatlarını benim üzerimden de yaptığı için böyle bir düşünceye kapılmış olabilir" yanıtını verdi.

Eroğlu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Politika, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:05
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:19:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.