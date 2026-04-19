Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

Daha önce konserinde atılan “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarına “İstanbul’da zıplamayan kalmasın” sözleriyle cevap veren ve gündeme olan ünlü rapçi Lvbel C5, tartışmaların ardından yeni bir açıklama yaptı. Konser sırasında kulaklık kullandığı için dış sesleri net duymadığını söyleyen rapçi, siyasi içerikli sloganlara destek verdiği yönündeki yorumları reddetti.

“KULAKLIK NEDENİYLE DUYMADIM"

Lvbel C5, yaptığı açıklamada sahnede bulunduğu sırada kulaklık nedeniyle seyirciden gelen sloganları duymadığını ifade etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası oluşan algıya karşı çıkan Lvbel C5, olayın kendisinin bilgisi dışında geliştiğini vurguladı.

“KONSERLER SİYASİ ALAN DEĞİLDİR"

Şarkıcı açıklamasında, konserlerinin herhangi bir siyasi mesajın verildiği ya da öfkenin dile getirildiği platformlar olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeleri kesin bir dille reddeden Lvbel C5, sahnelerinin bu tür söylemler için kullanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

“BU AMAÇLA GELENLER GELMESİN”

Lvbel C5, açıklamasının devamında konserlerini “eylem alanı” gibi gören kişilere de mesaj verdi. Bu tür bir yaklaşımı kabul etmediğini belirten ünlü şarkıcı, "Bu mecraları eylem mecrası görenler gelmesin.” dedi.