Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İKİ JENERİKLİK GOL YEDİK, PSİKOLOJİ BOZULDU"

Sergen Yalçın: "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların ve bizim psikolojimiz bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik.'' dedi.

''BİZE YAKIŞMADI''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Üzgünüz. Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti." ifadelerini kullandı.