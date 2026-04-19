Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın: "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların ve bizim psikolojimiz bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik.'' dedi.
Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Üzgünüz. Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti." ifadelerini kullandı.
