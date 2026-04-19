Amedspor\'a Süper Lig\'e çıkma yolunda büyük şok

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Bandırma Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 2-0 kazandı.
Konuk ekip Amedspor, karşılaşmanın 39. dakikasında deneyimli oyuncusu Murat Uçar’ın gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı.
İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Bandırmaspor, 60. dakikada Emirhan Acar, 63. dakikada Badji'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi ve maçı kazandı.
Bu sonuçla birlikte 72 puanda kalan Amedspor, Esenler Erokspor’un galibiyetiyle üçüncü sıraya geriledi. Bandırmaspor ise 56 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Bodrumspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, şampiyon Erzurumspor'a konuk olacak.
