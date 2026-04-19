Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

19.04.2026 18:05
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Okulun 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, öğle saatlerinde yanındaki 5 tabanca ve 7 şarjörle 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu dersliklere girerek hedef gözetmeksizin ateş açmıştı. Olayın ardından saldırganın da yaşamını yitirdiği, saldırıda kullandığı silahların ise emniyet müdürü olan babasına ait olduğu öğrenilmişti.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırganın dijital materyalleri incelendiğinde eylemi önceden planladığına dair belgelere ulaşılmıştı. İçişleri Bakanlığı olayın herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığını ve bireysel bir eylem olduğunu açıklarken, saldırganın babası tutuklanmıştı. Kahramanmaraş genelinde eğitim ve öğretime iki gün ara verilirken, yaralı öğrencilerin tedavileri çevre hastanelerde devam ediyor.

