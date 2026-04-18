Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la 90+8'de yediği gol sonucu 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puanı bıraktı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan lider Galatasaray camiası da mücadeleyi yakından takip etti. Galatasaray Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan, Fenerbahçe'yi takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na geldi.

''ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR''

Serhat Doğan, Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikada attığı gol sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntüyü fotoğraflayarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma "Allah'ın dediği olur" notunu düşen Serhat Doğan'ın bu hareketi büyük ses getirdi.

