Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış - Son Dakika
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış

Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
18.04.2026 13:27
Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'dan 90+8. dakika yediği golle 2 puan bırakırken, karşılaşmayı statta takip eden Galatasaray Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçeli oyuncuların skorun 2-2 olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü çeken Serhat Doğan, paylaşımında ''Allah'ın dediği olur'' ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la 90+8'de yediği gol sonucu 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puanı bıraktı. 

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan lider Galatasaray camiası da mücadeleyi yakından takip etti. Galatasaray Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan, Fenerbahçe'yi takip etmek üzere Chobani Stadyumu'na geldi. 

''ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR''

Serhat Doğan, Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikada attığı gol sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntüyü fotoğraflayarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma "Allah'ın dediği olur" notunu düşen Serhat Doğan'ın bu hareketi büyük ses getirdi. 

İşte Serhat Doğan'ın o paylaşımı:

Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış - Son Dakika
