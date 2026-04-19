Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmayan, aynı zamanda 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada tribünde yer almayan kişilerin Galatasaray derbisinde bilet alamayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA 2 BİN 488 BİLET

Süper Lig’in 31’inci haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü için toplam 2 bin 488 bilet ayrıldığını açıkladı.

4 DEPLASMANA GİTMEYENLER DERBİYE DE GİDEMİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması için Kulübümüze ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Kulübümüze tahsis edilen toplam deplasman tribünü bilet sayısı 2.488’dir. Yoğun talepler nedeniyle bilet dağıtımı taraftarlarımızın sezon boyunca takımımıza gösterdiği destek ve devamlılık esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir: 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak, 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir. Bilet talep toplama süreci, kulübün resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular; 20 Nisan Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olup, 21 Nisan Salı 2026 saat 09.00’da sona erecektir. Belirtilen süre sonrasında başvuru linki erişime kapatılacaktır. Tüm sürecin belirlenen kriterler doğrultusunda yürütüleceğini bilgilerinize sunarız."

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Tüm şehir hazır Erzurumspor Süper Lig’e çıkmak için saatleri sayıyor Tüm şehir hazır! Erzurumspor Süper Lig'e çıkmak için saatleri sayıyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı Bu paylaşımı bakın kim yapmış Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not

22:02
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
21:52
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 22:15:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.