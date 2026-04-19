Trabzonspor, RAMS Başakşehir\'e karşı galibiyeti 90+3\'te kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçerken, RAMS Başakşehir'in beraberlik golü 90+3. dakikada Davie Selke'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 65'e çıkaran Trabzonspor'un lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. RAMS Başakşehir ise 48 puana yükseldi. Trabzonspor, hafta arasında perşembe günü Türkiye Kupası maçında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. RAMS Başakşehir, ligde kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
