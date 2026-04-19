Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı

19.04.2026 22:02
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

TRABZONSPOR 90+3'TE YIKILDI 

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto ile 1-0 öne geçerken, RAMS Başakşehir'in beraberlik golü 90+3. dakikada Davie Selke'den geldi. 

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 65'e çıkaran Trabzonspor'un lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. RAMS Başakşehir ise 48 puana yükseldi. Trabzonspor, hafta arasında perşembe günü Türkiye Kupası maçında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. RAMS Başakşehir, ligde kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

