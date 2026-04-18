İbrahim Bahtiyar Tutuklandı

18.04.2026 13:51
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim, duruşma günü ruhsatsız silah bulundurmaktan tutuklandı.

DİYARBAKIR'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, duruşma günü adliye çevresinde yapılan aramada aracında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

