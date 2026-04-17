Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar - Son Dakika
17.04.2026 22:53
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından konuştu. Moral bozukluğunu dile getiren Kerem, ''Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri. Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok'' dedi.

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 2-2 sona eren Çaykur Rizepsor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''SKANDAL BİR KARAR!''

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri." dedi.

''DİYECEK KELİMELERİMİZ YOK''

Taraftarlarından özür dileyen milli oyuncu, "Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Ne anlatiyo bu 7 1 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Takma kafana Kerem 5 milyon Euro güzel para çatır çatır ye, deniz parası tatlidir 7 0 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Kerem boş ver deniz parasını yemeye devam et 5 milyon Euro güzel para çatır çatır, taraftar zaten her maç var üzülmeye alıştılar zaten bu senede böyle darısı seneye Fenerbahçe pişmanlıktir mutlu olabilecek.daha güzel şeyler var bu hayatta 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
