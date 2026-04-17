Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

17.04.2026 22:25
Gülistan Doku dosyasında gözaltına alınan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye getirilmesi sırasında büyük gerginlik yaşandı. Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve aile üyeleri şüphelilere tepki göstererek sloganlar atarken, Sonel ve Eroğlu güvenlik önlemleri altında otobüste bekletildi.

6 yıl aradan sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında Tunceli Adliyesi'nde tansiyon yükseldi. 

Gözaltına alınan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye getirilmesi sırasında adeta kıyamet koptu.

ADLİYE ÖNÜNDE "KATİL" SLOGANLARI 

Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve Gülistan Doku’nun yakınları, şüphelilere yoğun tepki gösterdi. Kalabalık, hep bir ağızdan “katil” sloganları atarken, güvenlik güçleri tansiyonu düşürmekte ve kalabalığı kontrol altına almakta oldukça zorlandı. 

ARKA KAPIDAN ADLİYEYE ALINDILAR

Yaşanan gerginlik nedeniyle Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu’nun adliyeye girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, iki şüphelinin bir süre otobüs içinde bekletildi.  Sonel ve Eroğlu adliye önünde tepkiler sürerken adliyenin arka kapısından içeri alındı. 

SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yaşanan bu gelişme, davayı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

PEŞPEŞE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI 

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel dosyanın bir numaralı sanığı olarak kabul ediliyor. 

Öte yandan soruşturma kapsamında "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir, polis ekiplerince Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
Tokat’ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler 100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
Bolu’daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Firmalar hazırlıklara başladı Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
