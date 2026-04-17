Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8\'de yıkıldı
17.04.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele, 2-2 berabere bitti. 

RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ 

23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

SON ANDA EDERSON!

29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

FOFANA'DAN KEREM'E GEÇİT YOK

42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

RİZESPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konu ekip Çaykur Rizespor, 47. dakikada öne geçti. Rumen oyuncu Mihaila'nın sol kanattan yerden içeriye çevrilen pasına iyi hareketlenen Ali Sowe tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

ÇAYKUR RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 72. dakikasında Çaykur Rizespor, 10 kişi kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu Samet Akaydin, Talisca'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe 75. dakikada penaltı kazandı. Talisca'nın ceza sahası içinde Taylan ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, potansiyel penaltı sebebiyle kenara gelerek monitörde pozisyonu izledi ve sahaya dönerek penaltıyı verdi.

KADIKÖY'DE SKORA DENGE GELDİ 

80. dakikada penaltıyı kullanan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Fofana'nın solundan ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

FENERBAHÇE 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Musaba yerden ortaladı, kaleci Fofana'yı geçen topa kale sahası içi sol çaprazında dokunan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ÇAYKUR RİZESPOR 90+8'DE SKORU EŞİTLEDİ 

Çaykur Rizespor, 90+8'de Sagnan'ın attı golle skoru 2-2 yaptı. Fofafa'nın uzun vurduğu serbest vuruşta kaleci Ederson kalesinden açıldı ve Sagnan'ın kafa vuruşu ağlara gitti.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı

KADIKÖY'DE KAZANAN YOK 

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte puanını 67'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturma şansını kaçırdı. Çaykur Rizespor ise 37 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek. 

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zafer koc zafer koc:
    Allah'ın adaleti şaşmaz. 12 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Talisca oscar alsın,hakem tüm jokerleri kullandı oda yetmedi. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
18:53
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
18:19
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus'la Polonya'ya gitmiş
17:46
Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı
Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:22:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.