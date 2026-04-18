Bomba iddia: Özkan Yalım'ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
18.04.2026 17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otelinde 254 adet cinsel içerikli kaset bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart sabah saatlerinde Ankara’daki bir otelde gözaltına alındı. Yalım ile birlikte, yanında bulunan belediye çalışanı bir kadın da gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI 

Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. 30 Mart’ta görülen duruşmada, Özkan Yalım ile birlikte 8 kişi tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart tarihinde yaptığı açıklamada tutuklanan Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yalım’ın yerine Uşak Belediye Başkan Vekili olarak CHP’li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Özkan Yalım, 20'li yaşlardaki belediye çalışanıyla otel odasında yakalanarak gözaltına alınmıştı

“254 KASET” İDDİASI GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında Yalım’a ait olduğu öne sürülen “Yalım Garden” isimli işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşletmede yapılan aramada, muhasebeciye ait bilgisayardan 254 adet kaset çıktığı ileri sürüldü. Kasetlerde kimlerin yer aldığı ve söz konusu kayıtların şantaj amacıyla kullanılıp kullanılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bi Acayip Adam Bi Acayip Adam:
    DOEDA HD ABLADA YAYACAK SANIRIM 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:44:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu - Son Dakika
