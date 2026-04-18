Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel\'e istifa çağrısı
18.04.2026 20:49
Gençlerbirliği taraftarı, Galatasaray karşısında skorun 2-0'a gelmesiyle birlikte teknik direktör Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. 

İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK

Mücadelenin başlangıcından ilk yarının son düdüğüne kadar iyi bir oyun sergileyen Galatasaray, ilk devrede Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 

VOLKAN DEMİREL'E İSTİFA ÇAĞRISI 

Maçın gidişatı Gençlerbirliği cephesinde ise büyük bir krize dönüştü. Galatasaray'ın üst üste bulduğu gollerle skorun 2-0'a gelmesi, kırmızı-kara taraftarların sabrını taşırdı. Skor avantajının Galatasaray lehine açılmasıyla birlikte tribünler, teknik direktör Volkan Demirel'e yönelik sert protestolarda bulundu. Stadyumu dolduran binlerce Gençlerbirliği taraftarı, tek bir ağızdan "Volkan Demirel istifa!" tezahüratları yaparak tepkilerini dile getirdi. 

Son Dakika Spor Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı - Son Dakika

Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
SON DAKİKA: Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı - Son Dakika
