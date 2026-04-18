Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel\'e istifa çağrısı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı.

İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK

Mücadelenin başlangıcından ilk yarının son düdüğüne kadar iyi bir oyun sergileyen Galatasaray, ilk devrede Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

VOLKAN DEMİREL'E İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın gidişatı Gençlerbirliği cephesinde ise büyük bir krize dönüştü. Galatasaray'ın üst üste bulduğu gollerle skorun 2-0'a gelmesi, kırmızı-kara taraftarların sabrını taşırdı. Skor avantajının Galatasaray lehine açılmasıyla birlikte tribünler, teknik direktör Volkan Demirel'e yönelik sert protestolarda bulundu. Stadyumu dolduran binlerce Gençlerbirliği taraftarı, tek bir ağızdan "Volkan Demirel istifa!" tezahüratları yaparak tepkilerini dile getirdi.