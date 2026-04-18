Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Mücadelenin başlangıcından ilk yarının son düdüğüne kadar iyi bir oyun sergileyen Galatasaray, ilk devrede Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Maçın gidişatı Gençlerbirliği cephesinde ise büyük bir krize dönüştü. Galatasaray'ın üst üste bulduğu gollerle skorun 2-0'a gelmesi, kırmızı-kara taraftarların sabrını taşırdı. Skor avantajının Galatasaray lehine açılmasıyla birlikte tribünler, teknik direktör Volkan Demirel'e yönelik sert protestolarda bulundu. Stadyumu dolduran binlerce Gençlerbirliği taraftarı, tek bir ağızdan "Volkan Demirel istifa!" tezahüratları yaparak tepkilerini dile getirdi.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı - Son Dakika
